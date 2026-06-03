Собянин: число сбитых на подлёте к Москве за вечер БПЛА достигло восьми

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх беспилотников.
«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении четырёх дронов.
На территории Московской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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