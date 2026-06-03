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Собянин: число сбитых на подлёте к Москве за вечер БПЛА достигло восьми

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх беспилотников.

«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении четырёх дронов.

На территории Московской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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