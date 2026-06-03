Туктамышева назвала лучших фигуристов России по качествам

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о лучших фигуристах России по качествам.
«Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьёва: когда она уверена в этом, у неё может прекрасно всё получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, самые лучшие у Камилы Валиевой. Её скорость, её гибкость — это её большой плюс», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Подкаст хореографа».
Из-за дисквалификации Валиева не выступала с 2023 года. Она была отстранена от спорта на четыре сезона из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России — 2021. В 2026-м она приняла участие в чемпионате России по прыжкам, а затем представила новую короткую программу на Кубке Первого канала, где стала четвёртой.
Ранее сообщалось, что в ФФККР опровергли опубликованные списки кандидатов в сборную России.