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Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника пытались атаковать торговый центр в Брянске, БПЛА упал на парковку, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Пять мирных жителей ДНР получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника город Шебекино Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Житель Никитовского района Горловки ДНР получил ранения в результате удара Вооруженных сил Украины при помощи БПЛА, сообщил глава города Иван Приходько.

Основные события 3 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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