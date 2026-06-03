Военная операция на Украине. Онлайн

Пять мирных жителей ДНР получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника город Шебекино Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Житель Никитовского района Горловки ДНР получил ранения в результате удара Вооруженных сил Украины при помощи БПЛА, сообщил глава города Иван Приходько.
Основные события 3 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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