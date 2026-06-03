«Вся эта история зашла в тупик»: как ЕС готовит новый пакет санкций против России

В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, вероятно, не включат ограничения на «морские услуги», связанные с транспортировкой нефти, пишут СМИ. По данным журналистов, трудности, с которыми сталкивается Запад в борьбе с инфраструктурой, позволяющей обходить рестрикции, «свидетельствуют о пределах его возможностей в попытках задушить российскую экономику». Как отмечают эксперты, в ЕС продолжают «изобретать» санкции против РФ, но этот процесс даже на этапе подготовки идёт с серьёзными оговорками.
В готовящийся 21-й пакет санкций ЕС, по всей видимости, не включат ограничения на оказание «морских услуг», связанных с транспортировкой российской нефти, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
«Ряд государств по-прежнему с осторожностью относятся к наиболее радикальным мерам. По словам одного из дипломатов ЕС, участвующего в переговорах и пожелавшего высказаться по деликатным вопросам на условиях анонимности, предложение о запрете определённых морских услуг для российских судов, ожидавшееся в 21-м пакете, сейчас, похоже, оттеснено в сторону», — говорится в материале.
Как уточняется, новый пакет ограничений будет направлен против компаний, «помогающих Москве продолжать поставки нефти».
«Инфраструктура, которую блок намерен отключить, — включая страховые компании, банки и поставщиков морских услуг — всё ещё может функционировать через собственные финансовые рынки Европы», — отмечается в сообщении.
Новый пакет рестрикций лидеры ЕС, по информации Politico, планируют обсудить 18 июня на саммите в Брюсселе. Дипломаты надеются, что вопрос удастся согласовать до конца месяца, сообщило издание.
«Борьба с обходом санкций — задача приоритетная», — сообщил представитель Еврокомиссии на условиях анонимности.
Однако трудности, с которыми сталкивается Запад в борьбе с инфраструктурой, позволяющей обходить санкции, «свидетельствуют о пределах его возможностей в попытках задушить российскую экономику», отмечает издание.
«Застопорившаяся идея».
По данным Bloomberg, среди предложений, рассматриваемых в рамках 21-го пакета санкций, — временная приостановка действия механизма ограничения цен на российскую нефть.
«В прошлом году блок утвердил механизм, согласно которому каждые шесть месяцев происходит автоматическое установление ценового потолка на уровне на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals. Однако из-за резкого роста цен на нефть вследствие войны с Ираном при следующем пересмотре цен в июле уровень, вероятно, поднимется как минимум до $65 за баррель, что выше предыдущего порога в $60, коллективно установленного странами G7», — пишет агентство.
В свою очередь, Reuters отмечает, что западные страны стремятся продолжать оказывать давление на Россию, однако после блокады Ормузского пролива ситуация изменилась.
«До начала войны (с Ираном. — RT) 28 февраля на этот жизненно важный морской коридор в Персидском заливе приходилась пятая часть мировых поставок нефти и газа», — напоминает агентство.
Еврокомиссия.
Gettyimages.ru.
© Dursun Aydemir/Anadolu.
По словам источников Reuters, учитывая прогноз сохранения высоких цен на нефть до конца года, ЕК может предложить, чтобы при любом последующем пересмотре стоимость барреля не превышала $60, независимо от средней рыночной цены на тот момент.
«Эта мера может стать компромиссным вариантом вместо застопорившейся идеи полного запрета на услуги для морских перевозок российской нефти, что положило бы конец системе ценового потолка. В рамках предыдущего пакета санкций страны ЕС приняли правовую основу для такого запрета, но с оговоркой, что решение о постепенном введении ограничения будет принято только после дополнительного согласования со странами G7», — пишет агентство.
Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон выразил мнение, что обсуждаемое в ЕС замораживание потолка цен на нефть из России говорит о крахе рестрикционной политики Запада. По его словам, «европейские нефтяные санкции начинают рушиться». Как считает Пилкингтон, «есть неплохая вероятность», что Россия усилит давление на Европу одновременно с тем, как Европа будет умолять РФ о поставках энергоносителей.
«Европа теряет очень много».
По словам экспертов, ЕС продолжает «выдавливать из себя санкции» против РФ, но даже на этапе подготовки союзу приходится делать серьёзные оговорки.
«Вся эта история с ограничениями зашла в тупик. Потому что выяснилось, что рестрикции, которые должны были быть антироссийскими, по факту оказались антиевропейскими. Ведь Европа теряет очень много в энергетическом секторе. И всё это не только пагубно влияет на европейскую экономику, но и ухудшает имидж содружества в мире», — отметил в комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
Он полагает, что Брюссель не может изменить свою антироссийскую риторику из-за избранного курса, но на деле будет постепенно отступать.
«Даже внутри ЕС позиции разных стран отличаются, поскольку до сих пор целый ряд государств Европы зависит от российских энергоресурсов, от которых они не смогут полностью отказаться», — заявил Швейцер.
Как, со своей стороны, считает доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук, судя по информации западных СМИ о новом пакете ограничений ЕС, становится понятно, что вводиться они будут по остаточному принципу.
«Поскольку основные санкционные механизмы Евросоюз уже задействовал, Брюссель теперь пытается создать препятствия для союзников и торговых партнёров РФ, которые хотят продолжать с ней сотрудничество. В частности, это будет касаться морских перевозок и российского танкерного флота. При этом ключевая цель — ограничить морской сектор поставок и в целом принудить партнёров, которые помогают России с поставками кораблей, регистрацией судов вне российских территорий, отказаться от сотрудничества с Москвой по этому направлению», — отметил Мазурчук в беседе с RT.
Саммит ЕС.
AP.
© Geert Vanden Wijngaert, Pool.
Впрочем, как считает политолог Александр Асафов, Евросоюзу в текущих условиях действительно сложно генерировать рестрикции, которое оказывали бы хоть какое-то воздействие на РФ.
«Поэтому в ход идут вторичные меры в отношении её партнёров. Брюссель на словах продолжит эскалировать политику давления на Россию. Но главная сложность здесь в том, что для этого ему не хватает инструментов. Сейчас европейские чиновники могут по большей части только декларировать своё мнение и искать ещё какие-то болевые точки РФ. Евробюрократы сделали это своей магистральной линией поведения», — заключил аналитик в комментарии RT.