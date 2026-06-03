«Вся эта история зашла в тупик»: как ЕС готовит новый пакет санкций против России

«Вся эта история с ограничениями зашла в тупик. Потому что выяснилось, что рестрикции, которые должны были быть антироссийскими, по факту оказались антиевропейскими. Ведь Европа теряет очень много в энергетическом секторе. И всё это не только пагубно влияет на европейскую экономику, но и ухудшает имидж содружества в мире», — отметил в комментарии RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.