Мантуров: российский ОПК способен выпускать для армии 15 тыс. FPV-дронов в день

«Отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц», — сказал господин Мантуров. Он отметил, что за последние несколько лет в России сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а также существенно вырос выпуск разведывательных и ударных беспилотных комплексов.