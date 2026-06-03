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Собянин: ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве

Ещё один беспилотник уничтожен на подлёте к Москве.

Ещё один беспилотник уничтожен на подлёте к Москве.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин уже сообщал об уничтожении четырёх дронов.

На территории Московской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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