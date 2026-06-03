«Общественное»: дата переговоров о приеме Украины в ЕС не определена из-за Венгрии

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писало, что начало переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС намечено на 15 июня. По его информации, Венгрия, блокировавшая до этого из-за проблем с венгерским меньшинством в Закарпатье начало переговоров о вступлении Украины в сообщество, сигнализировала о снятии своего вето. Издание вместе с тем указало, что Будапешт еще не дал официального согласия, но источники утверждают, что после обещания Еврокомиссии разблокировать из фондов ЕС €16,4 млрд для Венгрии, которые были заморожены в годы правления Виктора Орбана, его оппонент и преемник Петер Мадьяр одобрит начало переговоров с Киевом.