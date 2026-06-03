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«Общественное»: дата переговоров о приеме Украины в ЕС не определена из-за Венгрии

Европейский дипломат сообщил изданию об отсутствии признаков изменения позиции Будапешта об открытии минимум первого кластера обсуждений по этому вопросу.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Дата проведения переговоров о приеме Украины в Европейский союз остается неопределенной из-за позиции Венгрии. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, сейчас отсутствуют признаки изменения позиции Будапешта об открытии минимум первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. «Мы несколько раз за сегодня переспрашивали у них и пока ничего нового», — сказал он.

Отмечается, что дата формального открытия первого кластера переговоров пока не определена. Она зависит от результатов консультаций Киева и Будапешта. Так, среди возможных вариантов рассматриваются 15−16 июня, когда в Люксембурге пройдут заседания министров иностранных и европейских дел ЕС.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писало, что начало переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС намечено на 15 июня. По его информации, Венгрия, блокировавшая до этого из-за проблем с венгерским меньшинством в Закарпатье начало переговоров о вступлении Украины в сообщество, сигнализировала о снятии своего вето. Издание вместе с тем указало, что Будапешт еще не дал официального согласия, но источники утверждают, что после обещания Еврокомиссии разблокировать из фондов ЕС €16,4 млрд для Венгрии, которые были заморожены в годы правления Виктора Орбана, его оппонент и преемник Петер Мадьяр одобрит начало переговоров с Киевом.

Начало переговоров о приеме не гарантирует вступление страны в ЕС и не задает временных рамок этого процесса. Турция, например, начала переговоры о вхождении в ЕС в 2005 году, но перспектив их завершения не просматривается и по сей день.

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