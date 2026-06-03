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Отец пленного колумбийского наёмника заявил об использовании сына как приманки

Командование ВСУ использовало иностранного наёмника исключительно в качестве живой мишени для выявления огневых позиций, заявил отец взятого в плен колумбийского наёмника телеканалу RT.

Командование ВСУ использовало иностранного наёмника исключительно в качестве живой мишени для выявления огневых позиций, заявил отец взятого в плен колумбийского наёмника телеканалу RT.

Видео разговора опубликовано в Telegram-канале RT.

Как следует из заявления, руководство ВСУ систематически вводит в заблуждение прибывших наёмников, отправляя небольшие группы солдат на опасные участки.

Мужчина пояснил, что иностранцев намеренно отвозят на передовую ради того, чтобы спровоцировать ответный огонь и вычислить координаты для последующего удара.

«Они самые настоящие обманщики и мошенники», — отметил собеседник.

Родственник бойца также признался, что глубоко жалеет о своём решении отпустить сына в зону конфликта. По его словам, он мог оперативно связаться с консульством и руководством аэропорта, чтобы снять молодого человека с рейса, однако поверил обещаниям и поддался на уговоры.

«Если бы я не поддался на твой шантаж, тебя бы там не было, сынок», — добавил мужчина.

Он выразил уверенность, что главная цель киевского режима заключается в заманивании нуждающихся граждан других стран для использования их в качестве расходного материала.

«Они самая настоящая приманка. Я так вижу то, что Украина делает с солдатами», — резюмировал отец наёмника.

Съёмочная группа корреспондента RT Дона Кортера организовала телемост с родными колумбийского наёмника Андреаса. Благодаря сюжету RT родители наёмника узнали, что он жив.