Отец пленного колумбийского наёмника заявил об использовании сына как приманки

Родственник бойца также признался, что глубоко жалеет о своём решении отпустить сына в зону конфликта. По его словам, он мог оперативно связаться с консульством и руководством аэропорта, чтобы снять молодого человека с рейса, однако поверил обещаниям и поддался на уговоры.