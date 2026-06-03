Посол Беляев: Россия ответит на ядерный зонтик Франции в Скандинавии

Россия примет необходимые военно-технические меры для купирования угроз в связи с возможным формированием «ядерного зонтика» Франции в Скандинавии, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.
Об этом Беляев рассказал газете «Известия», комментируя сотрудничество Франции с европейскими странами в рамках проекта по увеличению ядерного арсенала.
По его словам, на фоне возможного формирования «ядерного зонтика» Франции в Скандинавии Москва будет действовать решительно. Дипломат подчеркнул, что Россия готова купировать любые исходящие угрозы.
«Разумеется, будем принимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для купирования любых исходящих в наш адрес угроз», — заявил посол.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия защитит свои интересы в Арктике.