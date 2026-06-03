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Посол Беляев: Россия ответит на ядерный зонтик Франции в Скандинавии

Россия примет необходимые военно-технические меры для купирования угроз в связи с возможным формированием «ядерного зонтика» Франции в Скандинавии, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

Россия примет необходимые военно-технические меры для купирования угроз в связи с возможным формированием «ядерного зонтика» Франции в Скандинавии, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев.

Об этом Беляев рассказал газете «Известия», комментируя сотрудничество Франции с европейскими странами в рамках проекта по увеличению ядерного арсенала.

По его словам, на фоне возможного формирования «ядерного зонтика» Франции в Скандинавии Москва будет действовать решительно. Дипломат подчеркнул, что Россия готова купировать любые исходящие угрозы.

«Разумеется, будем принимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для купирования любых исходящих в наш адрес угроз», — заявил посол.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия защитит свои интересы в Арктике.

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