Зачистка после Сийярто: МИД Венгрии вышвырнул почти 40 дипломатов

Новое венгерское правительство запустило масштабную кадровую реформу в министерстве иностранных дел. Под увольнение попали десятки чиновников, напрямую связанных с прежним руководством. О ходе кадровой революции рассказал парламентский госсекретарь МИД Дьёрдь Велки в видеообращении, размещенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Формально инициирована внутренняя проверка и институциональная реорганизация. Госсекретарь объявил, что по взаимному согласию сторон ведомство покидают 45 государственных служащих. Фактически 38 человек уже лишились кресел. Велки подчеркнул: уволенные имели самое прямое отношение к команде бывшего главы МИД Петера Сийярто.
При этом Велки отверг определение «политическая чистка». Увольнения он назвал корректным и гуманным обращением, а также защитой тех, кто ежедневно становился жертвой происходившего в министерстве в последние годы. Конечная цель, заявленная новым руководством, — выстроить надежную дипломатию, служащую истинным интересам Венгрии и ее народа.
Государственными секретарями по венгерской традиции именуют заместителей министров. Велки занял этот пост при новом главе МИД Аните Орбан, одновременно являясь депутатом парламента. По образованию он преподаватель венгерского языка и литературы. Последние два года активно работал в партии «Тиса», одержавшей победу на выборах 12 апреля.
Петер Сийярто, возглавлявший МИД рекордные 11 лет, после поражения ушел в оппозицию. Он стал депутатом нового созыва от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном. Последний после 16 лет беспрерывной власти признал наступление «новой политической эпохи». Премьер-министр Петер Мадьяр, лидер «Тисы», пообещал покончить со злоупотреблениями и коррупцией, присущими, по его утверждению, предыдущему режиму.
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