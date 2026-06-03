Зачистка после Сийярто: МИД Венгрии вышвырнул почти 40 дипломатов

Петер Сийярто, возглавлявший МИД рекордные 11 лет, после поражения ушел в оппозицию. Он стал депутатом нового созыва от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном. Последний после 16 лет беспрерывной власти признал наступление «новой политической эпохи». Премьер-министр Петер Мадьяр, лидер «Тисы», пообещал покончить со злоупотреблениями и коррупцией, присущими, по его утверждению, предыдущему режиму.