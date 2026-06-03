Мантуров: Россия может выпускать по 15 тысяч FPV-дронов в день

Российские предприятия уже сегодня могут поставлять свыше 15 тысяч FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Об этом Мантуров рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, ещё в 2023 году такое количество производилось за месяц.
Первый вице-премьер заявил, что СВО окончательно закрепила за беспилотниками статус одного из ключевых элементов современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную силу. Сформировалось отдельное направление — дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.
«Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов», — сказал Мантуров.
Он также подчеркнул, что поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках государственного оборонного заказа.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ украли технологии производства российских беспилотников «Ёлка» с целью разработки дрона P1-Sun.