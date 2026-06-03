Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров: Россия может выпускать по 15 тысяч FPV-дронов в день

Российские предприятия уже сегодня могут поставлять свыше 15 тысяч FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Российские предприятия уже сегодня могут поставлять свыше 15 тысяч FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Об этом Мантуров рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, ещё в 2023 году такое количество производилось за месяц.

Первый вице-премьер заявил, что СВО окончательно закрепила за беспилотниками статус одного из ключевых элементов современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную силу. Сформировалось отдельное направление — дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.

«Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов», — сказал Мантуров.

Он также подчеркнул, что поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ украли технологии производства российских беспилотников «Ёлка» с целью разработки дрона P1-Sun.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше