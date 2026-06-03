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Мантуров подтвердил приоритет ракеты-носителя «Союз-5» над «Ангарой-А3»

Ракета среднего класса «Союз-5» остается приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары-А3» сейчас «не находится на повестке». Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

Ракета среднего класса «Союз-5» остается приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары-А3» сейчас «не находится на повестке». Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

Первый вице-премьер отметил, что новая ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. По его словам, «Союз-5» должен занять нишу носителя среднего класса для коммерческих и государственных запусков.

Господин Мантуров также подчеркнул значение российско-казахстанского проекта «Байтерек», который реализуется на космодроме Байконур. По его словам, программа должна укрепить позиции России как «надежного партнера» и обеспечить развитие инфраструктуры космодрома.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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