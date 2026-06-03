Мантуров подтвердил приоритет ракеты-носителя «Союз-5» над «Ангарой-А3»

Ракета среднего класса «Союз-5» остается приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары-А3» сейчас «не находится на повестке». Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».