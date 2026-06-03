«Лживый фриц»: немецкий суд покарал первых оскорбителей Мерца

Практика показывает, что грань между преступлением и свободой слова пролегает в деталях. Так, слово «пижон» (Lackaffe) суд счел выходом за рамки дозволенного и выписал штраф в 30 ставок. Однако после протеста обвиняемого производство приостановили под условие выплаты всего €100. Сравнение же с Пиноккио прокуратура 24 февраля признала допустимой критикой власти — дело против пенсионера прекратили, сославшись на конституционное право выражать мнение.