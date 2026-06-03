«Лживый фриц»: немецкий суд покарал первых оскорбителей Мерца

Прокуратура Хайльбронна запустила серию разбирательств за колкости в адрес главы правительства ФРГ. Первые судебные приказы уже вступили в силу, а обидчикам выставили серьезный ценники. О деталях преследования за посты в интернете сообщила газета Die Welt.
Судебный аппарат федеральной земли Баден-Вюртемберг отработал оперативно. Районный суд Эрингена 19 марта 2026 года вынес приказ о наказании за употребление прозвища «лживый фриц» (Lügenfritz). Нарушителю назначили штраф в размере 30 суточных ставок. Издание подсчитало, что исходя из среднего заработка по стране, один такой комментарий обошелся автору более чем в €2 тыс. Решение вступило в законную силу.
Аналогичный приказ ранее, 13 февраля, выдал окружной суд Браккенхайма. Там поводом стало грубое нецензурное прозвище. Наказание идентичное — 30 ставок. Как выяснил Der Tagesspiegel, претензии возникли из-за комментариев под публикацией полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Пост информировал о введении бесполетной зоны во время визита Мерца в Хайльбронн в октябре 2025 года.
Всего надзорное ведомство завело 39 дел. Пятнадцать из них закрыли за отсутствием состава. Остальные либо переданы по подследственности, либо еще расследуются.
Практика показывает, что грань между преступлением и свободой слова пролегает в деталях. Так, слово «пижон» (Lackaffe) суд счел выходом за рамки дозволенного и выписал штраф в 30 ставок. Однако после протеста обвиняемого производство приостановили под условие выплаты всего €100. Сравнение же с Пиноккио прокуратура 24 февраля признала допустимой критикой власти — дело против пенсионера прекратили, сославшись на конституционное право выражать мнение.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что Фридрих Мерц с 2021 года инициировал тысячи заявлений по фактам оскорблений в сети. Издание назвало его одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики.
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