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Вулин: Сербия не введёт визы для россиян — сербы не такой народ

Сербия никогда не введёт визы для россиян, потому что сербы «не такой народ», заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Сербия никогда не введёт визы для россиян, потому что сербы «не такой народ», заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

Об этом Вулин рассказал РИА Новости.

Он выразил уверенность, что сербское правительство никогда не пойдёт на такой шаг.

«Мы — нация, которая не введёт визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — сказал Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для граждан России.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил RT, что безвизовый режим с Россией приносит Белграду большую пользу в разных сферах.

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