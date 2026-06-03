Вулин: Сербия не введёт визы для россиян — сербы не такой народ

Сербия никогда не введёт визы для россиян, потому что сербы «не такой народ», заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.
Об этом Вулин рассказал РИА Новости.
Он выразил уверенность, что сербское правительство никогда не пойдёт на такой шаг.
«Мы — нация, которая не введёт визы для россиян или санкции против России. Это не то, кем мы являемся. Мы — слишком малая нация для такой большой подлости», — сказал Вулин.
Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения виз для граждан России.
Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил RT, что безвизовый режим с Россией приносит Белграду большую пользу в разных сферах.