В Британии протестующие забросали полицейских камнями

На суде версия Викрама Дигвы не подтвердилась. 1 июня его приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 21 год. 2 июня были опубликованы записи с нагрудных камер полицейских. На них видно, что полиция пыталась надеть наручники на Генри Новака, не обращая внимания на его слова о том, что он ранен и ему тяжело дышать.