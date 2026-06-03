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США атаковали нефтяной танкер на пути к иранскому острову Харк

Американские военные вывели из строя нефтяной танкер Lexie, пытавшийся прорвать блокаду для захода на иранский остров Харк, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американские военные вывели из строя нефтяной танкер Lexie, пытавшийся прорвать блокаду для захода на иранский остров Харк, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.

Согласно заявлению, судно шло под флагом Ботсваны и направлялось к главному иранскому нефтяному терминалу, игнорируя предупреждения американской стороны. После этого военные нанесли удар ракетой Hellfire по машинному отделению.

«Вооруженные силы США 2 июня вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался пройти в иранский порт в Аравийском заливе», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что танкер был обездвижен, а его грузовые танки пустовали. Экипаж судна не пострадал.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана в случае открытия Тегераном Ормузского пролива.

1 июня в Tasnim писали, что Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив из-за ударов Израиля по территории Ливана.

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