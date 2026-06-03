США атаковали нефтяной танкер на пути к иранскому острову Харк

Американские военные вывели из строя нефтяной танкер Lexie, пытавшийся прорвать блокаду для захода на иранский остров Харк, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.
Согласно заявлению, судно шло под флагом Ботсваны и направлялось к главному иранскому нефтяному терминалу, игнорируя предупреждения американской стороны. После этого военные нанесли удар ракетой Hellfire по машинному отделению.
«Вооруженные силы США 2 июня вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался пройти в иранский порт в Аравийском заливе», — говорится в сообщении командования.
Отмечается, что танкер был обездвижен, а его грузовые танки пустовали. Экипаж судна не пострадал.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана в случае открытия Тегераном Ормузского пролива.
1 июня в Tasnim писали, что Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив из-за ударов Израиля по территории Ливана.