Мантуров шокировал дневной нормой выпуска FPV-дронов в РФ

Отечественная промышленность совершила колоссальный рывок в производстве ударных беспилотных систем. Первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с газетой «Коммерсантъ» обнародовал цифры, демонстрирующие рост мощностей в десятки раз.
По словам Мантурова, сейчас заводы способны отгружать в войска свыше 15 тысяч FPV-дронов ежесуточно. Это тот самый объем, на который еще в 2023 году промышленности требовался целый месяц непрерывной работы. Чиновник подчеркнул, что секрет такого взлета кроется в сочетании высокой боевой результативности этих аппаратов и их относительно низкой себестоимости.
Прогресс коснулся не только массового сегмента дронов-камикадзе. Первый зампред правительства заявил о кратном увеличении выпуска сложных разведывательных и ударных комплексов. Несмотря на возросшую нагрузку, Мантуров гарантировал соблюдение сроков. Поставки всей номенклатуры востребованных изделий, подчеркнул он, осуществляются строго в соответствии с графиком, утвержденным в рамках государственного оборонного заказа.
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