Мантуров шокировал дневной нормой выпуска FPV-дронов в РФ

По словам Мантурова, сейчас заводы способны отгружать в войска свыше 15 тысяч FPV-дронов ежесуточно. Это тот самый объем, на который еще в 2023 году промышленности требовался целый месяц непрерывной работы. Чиновник подчеркнул, что секрет такого взлета кроется в сочетании высокой боевой результативности этих аппаратов и их относительно низкой себестоимости.