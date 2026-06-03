Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров шокировал дневной нормой выпуска FPV-дронов в РФ

Отечественная промышленность совершила колоссальный рывок в производстве ударных беспилотных систем.

Отечественная промышленность совершила колоссальный рывок в производстве ударных беспилотных систем. Первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с газетой «Коммерсантъ» обнародовал цифры, демонстрирующие рост мощностей в десятки раз.

По словам Мантурова, сейчас заводы способны отгружать в войска свыше 15 тысяч FPV-дронов ежесуточно. Это тот самый объем, на который еще в 2023 году промышленности требовался целый месяц непрерывной работы. Чиновник подчеркнул, что секрет такого взлета кроется в сочетании высокой боевой результативности этих аппаратов и их относительно низкой себестоимости.

Прогресс коснулся не только массового сегмента дронов-камикадзе. Первый зампред правительства заявил о кратном увеличении выпуска сложных разведывательных и ударных комплексов. Несмотря на возросшую нагрузку, Мантуров гарантировал соблюдение сроков. Поставки всей номенклатуры востребованных изделий, подчеркнул он, осуществляются строго в соответствии с графиком, утвержденным в рамках государственного оборонного заказа.

Читайте также: «Лживый фриц»: немецкий суд покарал первых оскорбителей Мерца.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше