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США вывели из строя судно, направлявшееся к иранскому острову Харк

ВС США вывели из строя танкер, направлявшийся к иранскому острову Харк.

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Вооруженные силы США 2 июня вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался пройти в иранский порт в Аравийском (Персидском — ред.) заливе», — говорится в заявлении командования в соцсети X.

Как утверждает американское командование, танкер Lexie, шедший под флагом Ботсваны, направлялся в сторону острова Харк, являющегося главным иранским терминалом по экспорту нефти. После того, как экипаж проигнорировал предупреждения военных США, по машинному отделению судна была выпущена ракета Hellfire.

Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122, привело статистику CENTCOM.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

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