Священник рассказал, о чем молиться перед Владимирской иконой Богоматери

«Все праздники, посвященные этой иконе, связаны с важными событиями в истории нашей страны. Это наводит на мысль, что особенно сейчас, в непростые для Отечества нашего дни, очень важно молиться Божьей Матери перед ее Владимирской иконой: просить помощи, защиты нашей стране, мудрости нашим правителям и помощи Божией во всех обстоятельствах жизни, которые проходит и каждый из нас, и наша страна. К ней прибегают в любых нуждах — Богородица, в том числе по молитвам перед этой иконой, слышат нас и помогает», — сказал иеромонах Афанасий.