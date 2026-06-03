Аналитик рассказала, как будет работать самозапрет на азартные игры

"Включить себя в перечень можно путем подачи заявления через портал госуслуг или МФЦ. Минимальный срок самоограничения — один год. Исключить себя из перечня можно только по истечении установленного в заявлении срока или при подаче отдельного заявления об исключении (с соблюдением установленных сроков), — рассказала Леонова.