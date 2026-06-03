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В районе иранского острова Кешм слышны звуки взрывов

Звуки взрывов были слышны в районе иранского острова Кешм в Персидском заливе.

Звуки взрывов были слышны в районе иранского острова Кешм в Персидском заливе.

Об этом сообщает Mehr.

Отмечается, что источник звуков пока не установлен. Официальных заявлений от иранских государственных ведомств на данный момент не поступало.

«В ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм, об этом сообщали местные источники и жители острова», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что американские военные вывели из строя нефтяной танкер Lexie, пытавшийся прорвать блокаду для захода на иранский остров Харк.

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