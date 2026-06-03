Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Россия всегда стремилась мирно решить конфликт на Украине. Он указал на Минские соглашения, которые подписывали не ради мирного урегулирования, а чтобы выиграть время и вооружить Украину. Российский лидер также подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к мирному диалогу.