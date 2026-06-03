Туристов на Бали предупредили о самых опасных морских обитателях

«Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом серьезные инциденты остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности», — сообщили РИА Новости в одной из природоохранных организаций Бали Coral Triangle Center.