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Туристов на Бали предупредили о самых опасных морских обитателях

РИА Новости: туристов на Бали предупредили о ядовитых медузах и осьминогах.

ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Туристов на Бали подстерегают от опасных морских обитателей, включая смертельно ядовитых медуз, осьминогов и змей, рассказали РИА Новости представители природоохранных организаций острова.

«Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов. При этом серьезные инциденты остаются редкими, если соблюдать элементарные правила безопасности», — сообщили РИА Новости в одной из природоохранных организаций Бали Coral Triangle Center.

По словам экологов, в водах острова периодически встречаются кубомедузы и португальские кораблики — одни из самых опасных жалящих морских организмов в мире. Их длинные щупальца могут сохранять способность жалить даже после того, как животное выбросило на берег.

Еще одной угрозой специалисты называют синекольчатого осьминога.

«Несмотря на размеры, сопоставимые с мячом для гольфа, этот обитатель тропических вод считается одним из самых ядовитых животных на планете. Его яркие голубые кольца появляются при опасности и служат предупреждением», — отметили в организации.

Среди других потенциально опасных обитателей Бали экологи выделили рыбу-камень, способную маскироваться под обычный камень на дне, а также морских змей, которые встречаются у побережья острова.