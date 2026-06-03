В США раскритиковали Зеленского после удара возмездия ВС России

«Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки — ничто из этого не изменит исход», — резюмировал он.