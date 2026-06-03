Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Владимир Соловьев

«Мы не представляем угрозы для Европы. У нас нет никаких планов вторгаться в Европу. Мы начнем войну только в том случае, если нас вынудят это сделать, если возникнет неизбежная угроза. Нет друга лучше, чем русские. Но и нет врага страшнее, чем Россия», — сказал Соловьев.