Россия не представляет угрозы для Европы, заявил Владимир Соловьев

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия не представляет угрозы для Европы и у России нет никаких планов вторгаться в Европу, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий дал большое интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Ведущий задал Соловьеву вопрос, как он мог бы объяснить европейским лидерам, где «проходит красная линия» в отношениях с Россией.
Соловьев, отвечая на вопрос, процитировал писателя Федора Достоевского.
«Позвольте сказать так, чтобы меня поняли. Достоевский говорил, что русские более европейцы, чем сами европейцы. И мы, русские, по своему менталитету уважаем человеческую жизнь. Именно поэтому эта война сопровождается крайне низким уровнем жертв среди мирного населения. Мы понимаем цену слезы ребенка», — объяснил Соловьев.
Россия никогда не уничтожала культуру народов, с которыми имела дело, указал телеведущий.
«Мы не представляем угрозы для Европы. У нас нет никаких планов вторгаться в Европу. Мы начнем войну только в том случае, если нас вынудят это сделать, если возникнет неизбежная угроза. Нет друга лучше, чем русские. Но и нет врага страшнее, чем Россия», — сказал Соловьев.
Телеведущий добавил, что России больше не нужна любовь Европы. «Мы хотели, чтобы нас любили. Теперь мы не хотим, чтобы вы нас любили. Мы хотим, чтобы вы нас боялись», — заключил он.