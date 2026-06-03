ABC: Трамп хочет письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе

ABC News напоминает, что темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который официально продлил бы прекращение огня, обеспечил постепенное открытие Ормузского пролива и установил временные рамки дальнейших переговоров по ядерной программе исламской республики. На прошлой неделе американские и иранские переговорщики согласовали проект соглашения, который, по их мнению, устроил бы как администрацию Трампа, так и иранские власти, добавляет телеканал. Как отмечается, эта версия включала письменное обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием, однако не содержала конкретных обязательств в отношении ядерной программы в целом.