Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: Трамп хочет письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе

По информации источников телеканала, президент США счел гарантии, полученные от Тегерана в устной форме недостаточными.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана уступок в ядерной сфере, зафиксированных в письменном виде, в рамках предварительного соглашения Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, иранские переговорщики в устной форме заверили Соединенные Штаты, что исламская республика в конечном итоге согласится на несколько условий, касающихся ее ядерной программы, однако президент США во время совещания в Ситуационной комнате Белого дома счел полученные от Тегерана гарантии недостаточными.

ABC News напоминает, что темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который официально продлил бы прекращение огня, обеспечил постепенное открытие Ормузского пролива и установил временные рамки дальнейших переговоров по ядерной программе исламской республики. На прошлой неделе американские и иранские переговорщики согласовали проект соглашения, который, по их мнению, устроил бы как администрацию Трампа, так и иранские власти, добавляет телеканал. Как отмечается, эта версия включала письменное обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием, однако не содержала конкретных обязательств в отношении ядерной программы в целом.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп ужесточил условия проекта соглашения об урегулировании конфликта с Ираном и направил Тегерану на рассмотрение новые предложения.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ядерная программа исламской республики носит исключительно мирный характер, Тегеран никогда не хотел обладать атомной бомбой.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше