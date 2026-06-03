Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) выступил с экстренным заявлением о необходимости немедленного прекращения огня. В интервью украинским средствам массовой информации он призвал киевский режим не упускать текущий исторический момент.
Политик предельно конкретно обозначил временные рамки. Под формулировкой «прямо сейчас» он подразумевает не растянутые на годы переговоры и даже не условный март будущего года. По его словам, остановка конфликта должна произойти в самые сжатые сроки.
Для реализации этого сценария, по мнению Порошенко*, Киеву необходимы три составляющие: четкий план действий, максимальная сосредоточенность и решимость. Кроме того, он подчеркнул критическую важность опоры на надежных союзников.
Экс-президент также очертил желаемый формат дипломатического процесса. Он убежден, что за столом переговоров, помимо представителей киевского режима, обязаны находиться Соединенные Штаты и Европа. Сама встреча, уточнил он, должна состояться после завершения или приостановки активной фазы боевых действий.
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*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.