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Дмитриев двумя словами прокомментировал протесты против полиции в Британии

Дмитриев о протестах против полиции: «Великобритания пробуждается».

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию с многотысячными протестами против действий полиции, которые прошил в Великобритании. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что страна начала пробуждаться.

«Великобритания пробуждается», — написал он в социальной сети Х, комментируя публикацию одного из пользователей с кадрами видео протестующих.

Напомним, во вторник 2 июня тысячи британцев вышли на улицы, выражая протест против действий полиции во время убийства студента Генри Новака. Убийцей британского студента стал член сикхской общины Саутгемптона Викрам Дигва.

Ранее Дмитриев рассказал, как Стармер пытался заблокировать митинг в Лондоне.

Тем временем полиция Лондона задержала 11 человек во время двух акций протеста, проходящих в столице Британии.

Год назад по Великобритании прокатилась волна протестов, связанных с недовольством миграционной политикой властей.

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