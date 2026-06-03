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«Зебра» и листья на грузовиках ослепляют украинские дроны

Российские военные взяли на вооружение тактический прием столетней давности, чтобы обмануть современные системы наведения.

Российские военные взяли на вооружение тактический прием столетней давности, чтобы обмануть современные системы наведения. Технику начали покрывать контрастными геометрическими узорами, которые ломают алгоритмы искусственного интеллекта. О новой практике написало американское издание The War Zone.

Журналист Томас Ньюдик проанализировал снимки, опубликованные в социальной сети X. На кадрах видны грузовики с агрессивной окраской. Автор выделил два типа рисунка. Первый выполнен в стиле «зебра» с прямыми линиями. Второй — более замысловатый, напоминающий закрученные листья. Краска покрывает практически все наружные поверхности, включая колесные диски и резину.

Касательно технологии нанесения эксперт допускает разные варианты. Возможно, белый цвет нанесли поверх черной базы или на стандартный темно-зеленый фон. Не исключено и комбинирование методов.

Издание прямо указывает на первоисточник идеи. Культовую схему «ослепляющего камуфляжа» разработал в 1917 году британский художник Норман Уилкинсон. Геометрические блоки из контрастных цветов, в основном черного и белого, визуально разбивали силуэт корабля. Это мешало операторам немецких перископов определять расстояние, перспективу, курс и скорость судна. С появлением дальномеров и радаров метод не потерял актуальности.

Теперь тот же принцип работает против электронного глаза. TWZ поясняет, что российский транспорт маскируется от электрооптических и инфракрасных камер. Рисунок сбивает с толку системы наведения дальнобойного оружия, использующие функцию сопоставления изображений.

Ставка делается на то, чтобы запутать не человека, а автоматику. Украинские ударные беспилотники, констатирует издание, все активнее полагаются на искусственный интеллект для повышения боевой эффективности. В этих условиях решение российских военных The War Zone называет логичным и потенциально весьма действенным.

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