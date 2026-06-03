«Зебра» и листья на грузовиках ослепляют украинские дроны

Журналист Томас Ньюдик проанализировал снимки, опубликованные в социальной сети X. На кадрах видны грузовики с агрессивной окраской. Автор выделил два типа рисунка. Первый выполнен в стиле «зебра» с прямыми линиями. Второй — более замысловатый, напоминающий закрученные листья. Краска покрывает практически все наружные поверхности, включая колесные диски и резину.