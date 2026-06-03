ПВО Кувейта перехватывает ракеты и беспилотники

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщил Генеральный штаб армии Кувейта.
Генеральный штаб подтвердил, что слышимые взрывы являются результатом боевой работы систем ПВО по перехвату целей.
«ПВО Кувейта в настоящее время реагируют на угрозы вражеских ракет и беспилотников. Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей», — говорится в заявлении.
1 июня средства ПВО Кувейта уже отражали атаки ракет и беспилотников.