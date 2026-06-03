ПВО Кувейта перехватывает ракеты и беспилотники

«ПВО Кувейта в настоящее время реагируют на угрозы вражеских ракет и беспилотников. Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей», — говорится в заявлении.