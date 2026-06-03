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ПВО Кувейта перехватывает ракеты и беспилотники

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщил Генеральный штаб армии Кувейта.

Генеральный штаб подтвердил, что слышимые взрывы являются результатом боевой работы систем ПВО по перехвату целей.

«ПВО Кувейта в настоящее время реагируют на угрозы вражеских ракет и беспилотников. Генштаб армии Кувейта подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей», — говорится в заявлении.

1 июня средства ПВО Кувейта уже отражали атаки ракет и беспилотников.