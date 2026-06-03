«Решения принимает одна сторона»: западные СМИ — о разногласиях Трампа и Нетаньяху

Западные СМИ активно обсуждают телефонный разговор президента США и премьер-министра Израиля, заставивший Тель-Авив отказаться от первоначальных планов по бомбардировке Бейрута. Как отмечает Axios, Дональд Трамп не стеснялся в выражениях и перешёл на нецензурную брань. Как пишет Financial Times, израильские политики были разочарованы тем, что Нетаньяху пошёл на уступки. Foreign Policy говорит о зависимости израильского премьера от главы Белого дома. Телефонный разговор, который был «подобен взрыву», показал, кто принимает решения на Ближнем Востоке, полагают в ABC.
Резкий разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху оказался в фокусе внимания западных СМИ.
Как сообщает Axios со ссылкой на осведомлённые источники, 1 июня в ходе «телефонного разговора, полного нецензурной брани», Трамп «обрушился с критикой» на Нетаньяху из-за его угроз разбомбить Бейрут. Действия Израиля в Ливане привели к тому, что иранские власти в понедельник пригрозили отказаться от переговоров с США, напоминает новостной портал.
По словам двух источников, в ходе телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил его в неблагодарности. «Он (Трамп. — RT) также затормозил осуществление плана Израиля нанести удар по Бейруту», — говорится в статье.
Журналисты отмечают, что американский президент не стеснялся в выражениях.
«Ты совсем е*****ся! Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — передаёт Axios высказывания Трампа.
Как отмечает портал, слова о тюрьме — намёк на предъявленные Нетаньяху обвинения в коррупции.
Источник, информированный о беседе, рассказал Axios, что Трамп был «взбешён» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Что ты, *****, творишь?!».
Сообщается, что Трамп считает действия ЦАХАЛ «непропорциональной эскалацией», а также «обеспокоен» многочисленными убийствами мирных жителей в Ливане. Кроме того, Белый дом недоволен, что военные действия Израиля против Ливана срывают урегулирование иранского конфликта, подчёркивают авторы статьи.
«Ты совсем е*****ся»: Трамп разозлился на Нетаньяху во время телефонного разговора о Ливане".
Источник в израильском госаппарате сообщил Axios, что Израиль больше не планирует удар по объектам в Бейруте. Тем не менее Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорится, что Тель-Авив намерен продолжать боевые действия в Ливане и готов атаковать Бейрут в случае ударов «Хезболлы» по Израилю.
«Наша позиция остаётся прежней», — заявил он.
«Вмешательство Трампа в планы Нетаньяху по бомбардировкам Бейрута напоминает миру, кто главный в иранском вопросе».
По мнению корреспондента The Australian Broadcasting Corporation (ABC), обращение Трампа с Нетаньяху показало, кто играет решающую роль на Ближнем Востоке.
«Разговор, который, по сообщениям, был подобен взрыву и, по-видимому, оказался эффективным, напоминает миру, что решения принимает одна сторона, — говорится в публикации. — Это также позволяет судить о том, как далеко пойдёт Дональд Трамп, чтобы добиться своего».
Израильские политики «разочарованы».
По информации Financial Times (FT), Нетаньяху «подвергся критике как со стороны союзников, так и со стороны противников» после того, как не выполнил свою угрозу разбомбить Бейрут, поддавшись «сильному давлению» Трампа.
Газета отмечает «растущее разочарование» в Израиле из-за неспособности «обезвредить» движение «Хезболла».
«Опросы общественного мнения показывают, что большинство израильтян выступают за более агрессивные действия против вооружённого формирования», — утверждает FT.
Сообщается, что экс-премьер Нафтали Беннет, который считается одним из главных соперников Нетаньяху на предстоящих выборах в Израиле, обвинил его в «потере контроля над суверенитетом Израиля». Глава крупнейшей оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что Нетаньяху возглавляет «вассальное государство», в то время как Гади Айзенкот, глава центристской партии «Яшар», написал в соцсети X: «В Израиле ещё не было премьер-министра, который согласился бы на такое унизительное требование».
«Биньямин Нетаньяху столкнулся с критикой после телефонного разговора с Дональдом Трампом».
Критиковали Нетаньяху и представители его правой коалиции, отмечает газета. Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал главу правительства проигнорировать требования Трампа и активизировать кампанию против «Хезболлы».
«Вы сказали, что сильный премьер-министр говорит президенту Соединённых Штатов “да”, когда возможно, и “нет”, когда необходимо. Настало время сказать нашему другу — президенту Трампу — “нет”, — передаёт FT высказывание Бен-Гвира в X.
Согласно анализу Foreign Policy, если Трамп преуспеет в переговорах с Ираном, израильского премьера ждут «неприятности».
«К несчастью для Нетаньяху, который, возможно, оказал ключевое влияние на то, как, почему и когда началась война, крайне маловероятно, что от него будет зависеть то, как и когда она закончится», — утверждается в материале.
Издание отмечает, что в ходе войны не удалось создать «условия для смены режима» в Иране, при этом нынешняя власть в Тегеране «более жёсткая», чем предыдущая. Кроме того, Иран выдержал натиск Соединённых Штатов и теперь обладает новым оружием, которое при желании может использовать в будущем — речь идёт о способности перекрыть Ормузский пролив и продемонстрировать «уязвимость государств Персидского залива», подчёркивает Foreign Policy. Авторы статьи прогнозируют, что после достижения соглашения начнётся «перекладывание вины», причём администрация Трампа будет указывать на «перегибы» Нетаньяху, «особенно в Ливане».
В то же время, по мнению аналитиков, у президента США есть вполне реальные рычаги воздействия на главу правительства Израиля — и в ближайшее время они будут испытаны.
«Сделка Трампа с Ираном может означать неприятности для Нетаньяху».
«Трамп сказал об израильском лидере то, чего ни один президент США никогда публично не говорил: Нетаньяху “сделает всё, чего я от него захочу” в иранском вопросе», — отмечается в статье.
По данным Foreign Policy, Трамп «более популярен в Израиле», чем Нетаньяху: если создастся впечатление, что глава Белого дома перестал поддерживать Нетаньяху, «это может стоить премьер-министру победы на выборах в октябре».
Издание отмечает уязвимость израильского лидера из-за его неспособности сокрушить «Хезболлу», ХАМАС, а теперь и Иран. По мнению авторов статьи, Нетаньяху отчаянно нуждается в помощи Трампа и в том, чтобы оставаться «незаменимым» для отношений Вашингтона и Тель-Авива.
Суд и международная изоляция.
Тем временем The Jerusalem Post сообщает, что в Израиле продолжается суд по делу Нетаньяху: очередные слушания прошли во вторник, 2 июня.
«В 2019 году Нетаньяху были предъявлены обвинения по трём делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, — напоминает издание. — Он отрицает вину».
Перекрёстный допрос свидетелей «на финальной стадии», сообщает The Jerusalem Post.
Со своей стороны, The New York Times (NYT) пишет о нарастающей международной изоляции Тель-Авива. Отмечается, что эта тенденция проявляется в результатах опросов общественного мнения, в социальных сетях, а также в многочисленных бойкотах. Например, участие Израиля в песенном конкурсе «Евровидение» вызвало протесты, а также бойкот со стороны Ирландии, Испании, Нидерландов, Исландии и Словении. Кроме того, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил, что прокурор Международного уголовного суда добивается ордера на его арест, а Франция и Польша запретили въезд другому члену кабинета министров — министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.
«И всё это только за последний месяц», — подчёркивает автор статьи Шира Эфрон.
Молодёжь во всем мире «инстинктивно» воспринимает Израиль как виновника страданий палестинцев, сообщает обозреватель NYT. Она отмечает, что Тель-Авив пользуется всё меньшей поддержкой как со стороны обеих партий в Вашингтоне, так и со стороны европейских политиков.
«Изоляция Израиля быстро усугубляется. Могло бы быть иначе».
«Слабеющая поддержка имеет значение, потому что безопасность и экономика Израиля завязаны на Соединённые Штаты и Европу, — рассуждает Эфрон. — США поставляют современное оружие и разведданные, на которых строится израильская политика сдерживания, а также оказывают дипломатическую поддержку в ООН и на других площадках. Европа предоставляет рынки, партнёрские отношения, инвестиции и финансирование, жизненно необходимые для израильских исследований, разработок и научной среды. Потеря общественной поддержки за рубежом сужает стратегические возможности Израиля и затрудняет поддержание его долгосрочной безопасности».
По мнению журналиста, изменить положение могут предстоящие выборы в кнессет.