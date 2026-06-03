«Решения принимает одна сторона»: западные СМИ — о разногласиях Трампа и Нетаньяху

Издание отмечает, что в ходе войны не удалось создать «условия для смены режима» в Иране, при этом нынешняя власть в Тегеране «более жёсткая», чем предыдущая. Кроме того, Иран выдержал натиск Соединённых Штатов и теперь обладает новым оружием, которое при желании может использовать в будущем — речь идёт о способности перекрыть Ормузский пролив и продемонстрировать «уязвимость государств Персидского залива», подчёркивает Foreign Policy. Авторы статьи прогнозируют, что после достижения соглашения начнётся «перекладывание вины», причём администрация Трампа будет указывать на «перегибы» Нетаньяху, «особенно в Ливане».