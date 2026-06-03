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Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию. Ее самолет приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 2 июня.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию. Ее самолет приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 2 июня.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее анонсировал переговоры Владимира Путина и Самии Сулуху Хасан. По его словам, главы государств затронут региональные и международные вопросы, а также обсудят подготовку к третьему саммиту Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре.

5 июня Самия Сулуху Хасан также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где выступит на пленарном заседании.

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