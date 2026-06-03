Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее анонсировал переговоры Владимира Путина и Самии Сулуху Хасан. По его словам, главы государств затронут региональные и международные вопросы, а также обсудят подготовку к третьему саммиту Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре.