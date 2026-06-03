Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет жестко отреагировал на реваншистские заявления беглого шахматиста. Парламентарий в беседе с РИА Новости охарактеризовал слова Гарри Каспарова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.) о завершении конфликта поднятием украинского флага в Севастополе как пустозвонство.
Ранее осужденный иноагент опубликовал в своих социальных сетях сценарий, по которому финал боевых действий якобы ознаменуется возвращением полуострова под контроль Киева. Шеремет дал уничижительную оценку роли самого фигуранта, назвав его прозападной пешкой, которая давно грезит превратиться в фигуру. Парламентарий подчеркнул, что экс-чемпион мира по шахматам обязан понимать: Россия сохраняет силу и на глобальной геополитической доске, а ее своевременные ходы обернутся для Запада и его прислуги трагическим разочарованием.
Депутат предупредил о фатальных последствиях для любого, кто попытается поставить под сомнение российский статус региона. Он использовал шахматную метафору, заявив, что крымская ладья еще не сделала своего решающего хода. Полуостров, по его выражению, стал неприступной крепостью, о которую любой супостат сотрет в порошок свои гнилые зубы.
Сам Гарри Каспаров* находится в международном розыске и имеет заочные обвинения в оправдании терроризма, а также в уклонении от обязанностей иноагента. В конце декабря 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно вынес решение о его аресте. Ранее, в апреле 2024-го, аналогичную меру пресечения избирал Сыктывкарский городской суд. Тогда ему инкриминировали создание террористического сообщества, руководство им, финансирование террористической деятельности и ее публичное оправдание.
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*Признан иноагентом в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.