Ранее осужденный иноагент опубликовал в своих социальных сетях сценарий, по которому финал боевых действий якобы ознаменуется возвращением полуострова под контроль Киева. Шеремет дал уничижительную оценку роли самого фигуранта, назвав его прозападной пешкой, которая давно грезит превратиться в фигуру. Парламентарий подчеркнул, что экс-чемпион мира по шахматам обязан понимать: Россия сохраняет силу и на глобальной геополитической доске, а ее своевременные ходы обернутся для Запада и его прислуги трагическим разочарованием.