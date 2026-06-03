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Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров

Израиль и Ливан провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил госдепартамент США.

Несмотря на заявления американской администрации о достижении договоренностей по прекращению огня после первых переговоров сторон в Вашингтоне 16 апреля, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана. В ответ ливанское движение «Хезболлах» проводит боевые операции против израильских сил.

«Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля», — говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пигота.

Представитель госдепа подтвердил неизменную приверженность США содействию этим переговорам и сообщил, что следующий раунд состоится уже в среду.

Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщало, что ливанское движение «Хезболлах» согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение — воздержаться от атак по территории еврейского государства.

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