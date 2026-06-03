Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров

«Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля», — говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пигота.