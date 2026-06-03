В Kaspersky рассказали о росте числа кибератак на российские компании

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% в годовом выражении, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в преддверии ПМЭФ-2026.
«Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%», — сообщил он по итогам отчета «Киберпульс. Россия».
По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям, в том числе российским организациям из госсектора, промышленности, финансов, сферы образования и транспорта. Так, в первом квартале 2026 года число инцидентов в сферах транспорта и промышленности выросло на 24%.
Что касается инструментов злоумышленников — на 39% выросло количество атак с использованием вредоносных программ для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам и на столько же — с применением вредоносных программ, нацеленных на уязвимости в программном обеспечении. Также на 20% увеличилось число атак шифровальщиков.
Галов отметил, что среди основных тенденций у злоумышленников — распространение легальных инструментов для слежки, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу организаций. Кроме того, становятся популярнее атаки на цепочки поставок и подрядчиков, с которыми выстроены доверительные отношения и атаки с применением ИИ.
«Российским компаниям ежедневно приходится сталкиваться с широким спектром киберугроз, и мы видим, что количество ИБ-инцидентов только растет. В фокусе у злоумышленников традиционно находятся организации из наиболее важных отраслей. При этом атаки, как правило, не носят массовый характер, а совершаются целенаправленно. Чтобы успешно им противостоять, важно обеспечить постоянный мониторинг угроз и выстраивать комплексную систему защиты», — прокомментировал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.