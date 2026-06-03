В Kaspersky рассказали о росте числа кибератак на российские компании

«Российским компаниям ежедневно приходится сталкиваться с широким спектром киберугроз, и мы видим, что количество ИБ-инцидентов только растет. В фокусе у злоумышленников традиционно находятся организации из наиболее важных отраслей. При этом атаки, как правило, не носят массовый характер, а совершаются целенаправленно. Чтобы успешно им противостоять, важно обеспечить постоянный мониторинг угроз и выстраивать комплексную систему защиты», — прокомментировал он.