Биолог рассказала, когда в России начинается сезон тополиного пуха

«Сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения. Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды — коробочки, собранные в кисти. Так, например, на Юге России тополиный пух появляется уже начиная с середины мая», — сообщила собеседница агентства.