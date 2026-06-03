Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены тревоги сработали в Бахрейне, жителей призвали укрыться

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о срабатывании сирен и рекомендовало населению направиться в ближайшее безопасное место.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о срабатывании сирен и рекомендовало населению направиться в ближайшее безопасное место.

Об этом проинформировали на странице МВД в соцсети X.

Граждан и жителей настоятельно призвали сохранять спокойствие.

«Прозвучали сирены. Гражданам и жителям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше