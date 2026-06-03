Сирены тревоги сработали в Бахрейне, жителей призвали укрыться

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о срабатывании сирен и рекомендовало населению направиться в ближайшее безопасное место.
Об этом проинформировали на странице МВД в соцсети X.
Граждан и жителей настоятельно призвали сохранять спокойствие.
«Прозвучали сирены. Гражданам и жителям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.
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