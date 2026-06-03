Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за спада спроса

По его словам, рост затрат продолжает оказывать давление на туристический сектор Турции, тогда как Греция, Египет, Тунис и ряд балканских стран предлагают более привлекательные по цене варианты отдыха. При этом Турция сохраняет конкурентоспособность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту туристической отрасли.