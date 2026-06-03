Мантуров: наземные и морские беспилотные системы стали неотъемлемой частью СВО

Производство беспилотных и роботизированных платформ в последние годы стало одним из наиболее быстрорастущих направлений российского ОПК. Власти и предприятия отрасли регулярно сообщают о разработке морских безэкипажных катеров, наземных платформ для снабжения и эвакуации, а также ударных роботизированных комплексов различного назначения. В октябре 2024 года Денис Мантуров призывал ускорить развитие этого направления, поскольку беспилотники хорошо показали себя в зоне СВО.