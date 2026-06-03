Ковальчук: шестилетняя девочка ранена обломками БПЛА в Брянской области

Шестилетняя девочка получила травмы при падении обломков беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области.
Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
По его словам, ребёнка доставили в Брянскую детскую областную больницу. Сейчас девочка находится под присмотром врачей.
Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР погиб и ещё шестеро пострадали за сутки из-за атак ударных украинских БПЛА.
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