Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музаев: бланки с нечитаемым почерком на ЕГЭ проверят педагоги

Бланки ЕГЭ-2026 с нечитаемым почерком не получат автоматический ноль, их дополнительно проверят педагоги, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Бланки ЕГЭ-2026 с нечитаемым почерком не получат автоматический ноль, их дополнительно проверят педагоги, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Об этом Музаев рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что вторая часть работы всегда проверяется людьми, а первая обрабатывается компьютером. Регламентом в обоих случаях предусмотрено дополнительное внимание.

«Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», — сказал Музаев.

Ранее психолог Алиса Токарева рассказала, что в ночь перед ЕГЭ выпускникам не стоит пытаться повторить весь материал или срочно осваивать новые темы.