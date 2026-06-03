Музаев: бланки с нечитаемым почерком на ЕГЭ проверят педагоги

Бланки ЕГЭ-2026 с нечитаемым почерком не получат автоматический ноль, их дополнительно проверят педагоги, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Об этом Музаев рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что вторая часть работы всегда проверяется людьми, а первая обрабатывается компьютером. Регламентом в обоих случаях предусмотрено дополнительное внимание.
«Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», — сказал Музаев.
Ранее психолог Алиса Токарева рассказала, что в ночь перед ЕГЭ выпускникам не стоит пытаться повторить весь материал или срочно осваивать новые темы.