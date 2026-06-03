МИД России пригласил в Москву нового председателя сессии Генассамблеи ООН

«Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка, выработки коллективных ответов на ключевые вызовы современности, выверенного реформирования ООН в интересах ее адаптации к современным реалиям», — сказал господин Логвинов в разговоре с ТАСС.