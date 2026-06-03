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США подтвердили нанеение удара по иранскому острову Кешм

CENTCOM: ВС США нанесли удар по иранскому острову Кешм в качестве самозащиты.

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, утверждает центральное командование Пентагона.

«Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Как говорится в сообщении, удар американских сил был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

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