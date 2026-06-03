США подтвердили нанеение удара по иранскому острову Кешм

«Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Как говорится в сообщении, удар американских сил был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.