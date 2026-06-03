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ВС США уничтожили иранские ракеты и дроны, выпущенные по Кувейту и Бахрейну

CENTCOM: США уничтожили ракеты и дроны Ирана, выпущенные по Кувейту и Бахрейну.

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM), утверждая, что те были выпущены по Кувейту и Бахрейну.

«Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, не долетели или разрушились в полете, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами ПВО США и Бахрейна», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Незадолго до этого, утверждает командование, ВС США сбили три дрона-камикадзе, якобы запущенные Ираном в направлении гражданских моряков, которые на законных основаниях шли через региональные воды.

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