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«Жест протеста»: в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского

Жители Хелма и Пшемысля предложили вернуть Киеву полученные от него звания.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания «Городов-спасителей».

«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание “Город-спаситель” — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему», — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.

Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.

«Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной», — добавили мэры.

Недавно Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА**» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия** (УПА**, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенная в России террористическая организация.

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