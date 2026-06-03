«Жест протеста»: в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания «Городов-спасителей».
«Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание “Город-спаситель” — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему», — говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсети Facebook*.
Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
«Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной», — добавили мэры.
Недавно Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА**» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия** (УПА**, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.