«Жест протеста»: в Польше решились на резкий шаг из-за действий Зеленского

Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия** (УПА**, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.