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Россия жёстко ответит на размещение ядерного оружия в Скандинавии

Россия заявила о готовности принять все необходимые меры, включая военно-технические, в случае появления ядерного оружия в Скандинавии. Об этом сообщил посол РФ в Швеции Сергей Беляев в комментарии «Известиям».

По его словам, Москва будет реагировать на любые угрозы, которые могут затронуть её безопасность, используя весь необходимый инструментарий, включая военно-технические меры.

Поводом для заявления стало развитие сотрудничества Франции и Швеции в ядерной сфере.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания», предполагающую засекреченный состав ядерных арсеналов и участие в программе ядерного вооружения союзников Парижа. К этой инициативе уже присоединилась Норвегия.

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