Россия жёстко ответит на размещение ядерного оружия в Скандинавии

По его словам, Москва будет реагировать на любые угрозы, которые могут затронуть её безопасность, используя весь необходимый инструментарий, включая военно-технические меры.
Поводом для заявления стало развитие сотрудничества Франции и Швеции в ядерной сфере.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания», предполагающую засекреченный состав ядерных арсеналов и участие в программе ядерного вооружения союзников Парижа. К этой инициативе уже присоединилась Норвегия.
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