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КСИР Ирана заявил об атаке штаб-квартиры 5-го флота США

Press TV: КСИР Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

«КСИР Ирана заявил, что нанес удар по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки», — сообщает телеканал.

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