КСИР Ирана заявил об атаке штаб-квартиры 5-го флота США

«КСИР Ирана заявил, что нанес удар по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки», — сообщает телеканал.
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