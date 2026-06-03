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Кожемяко: товарооборот с Беларусью вырос в 2,7 раза, обновим лифты за 5 лет

Глава Приморья находится в Минске на агрофоруме «Белагро-2026». В интервью «РГ» рассказал о контрактах, технике и братских корнях.

Источник: Аргументы и факты

Приморский край — бесспорный лидер по товарообороту с Республикой Беларусь среди всех дальневосточных регионов. Сейчас делегация Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко работает в Минске на крупнейшей диалоговой площадке ЕАЭС — агрофоруме «Белагро-2026». В интервью «Российской газете» глава региона рассказал о сотрудничестве, новых контрактах и планах.

Товарооборот между Беларусью и Приморьем за первый квартал 2026 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт в Республику Беларусь вырос в 2,7 раза. Приморье поставляет туда борную кислоту, рыбу и морепродукты. В свою очередь край закупает технику для коммунального хозяйства, самосвалы, сельхозмашины — от зерноуборочных комбайнов до тракторов. По словам Кожемяко, сотрудничество позволяет работать на долгосрочной основе с использованием льготного кредитования.

Начинается работа по поставке в Приморье белорусских лифтов. «Максимум за пять лет обновим лифты в крае, которые нуждаются в замене. Белорусские лифты хорошего качества, удобные, надежные, современные», — отметил губернатор.

Также прорабатываются поставки машин скорой помощи, адаптированных к дальневосточным условиям. Приморские бизнесмены уже заключили контракты на поставку новой продукции. Делегация ознакомилась с работой Белорусской универсальной товарной биржи — Олег Кожемяко хочет, чтобы такая площадка появилась и в Приморье. Губернатор напомнил и о словах Александра Лукашенко: Приморский край как сосед КНДР — уникальная площадка для работы с этой страной.

«Мы готовы оказать всестороннее содействие более тесному сотрудничеству между дружественными странами», — заявил глава региона.

«В человеческом измерении нам здесь очень комфортно. Братский народ», — подчеркнул Кожемяко.

Он напомнил, что примерно у трети жителей Приморья корни из Беларуси, и сам не исключение: его бабушка приехала на Дальний Восток из белорусской деревни Целяши на Гомельщине.

«Безмерное уважение и добродушие ощущаешь здесь», — резюмировал губернатор, подтвердив: среди дальневосточных регионов Приморье остаётся лидером по объёму работ с Беларусью.

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