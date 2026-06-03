Кожемяко: товарооборот с Беларусью вырос в 2,7 раза, обновим лифты за 5 лет

Товарооборот между Беларусью и Приморьем за первый квартал 2026 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт в Республику Беларусь вырос в 2,7 раза. Приморье поставляет туда борную кислоту, рыбу и морепродукты. В свою очередь край закупает технику для коммунального хозяйства, самосвалы, сельхозмашины — от зерноуборочных комбайнов до тракторов. По словам Кожемяко, сотрудничество позволяет работать на долгосрочной основе с использованием льготного кредитования.