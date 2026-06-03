Мантуров: ракета-носитель «Союз-5» будет на треть экономичнее «Союза-2.1»

Стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки у ракеты «Союз-5» будет примерно на треть ниже, чем у носителей семейства «Союз-2.1». Об этом в интервью «Ъ» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, это одно из главных преимуществ новой ракеты.