CENTCOM: силы США сбили иранские ракеты, летевшие на Кувейт и Бахрейн

Американские военные заявили об уничтожении нескольких иранских баллистических ракет и беспилотников, которые якобы были выпущены по Кувейту и Бахрейну, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).
Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.
По данным командования, две ракеты, летевшие на Кувейт, разрушились в полёте, а три, запущенные по Бахрейну, перехватили силы ПВО.
Кроме того, утверждается, что американские военные сбили три дрона-камикадзе, которые якобы были направлены Ираном в сторону гражданских судов.
Ранее несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.
Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.