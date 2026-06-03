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CENTCOM: силы США сбили иранские ракеты, летевшие на Кувейт и Бахрейн

Американские военные заявили об уничтожении нескольких иранских баллистических ракет и беспилотников, которые якобы были выпущены по Кувейту и Бахрейну, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Американские военные заявили об уничтожении нескольких иранских баллистических ракет и беспилотников, которые якобы были выпущены по Кувейту и Бахрейну, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

Об этом CENTCOM проинформировало в соцсети X.

По данным командования, две ракеты, летевшие на Кувейт, разрушились в полёте, а три, запущенные по Бахрейну, перехватили силы ПВО.

Кроме того, утверждается, что американские военные сбили три дрона-камикадзе, которые якобы были направлены Ираном в сторону гражданских судов.

Ранее несколько мощных взрывов раздались на американских военных объектах в Бахрейне.

Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают угрозы, связанные с вражескими ракетами и беспилотниками.

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